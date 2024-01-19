القبائل البدوية بجنوب سيناء تهدي القنصل العام الفرنسي والسفير الياباني الزي البدوي

أهدى مشايخ القبائل البدوية بجنوب سيناء "لو فان كسيو" القنصل العام الفرنسي بمصر، وأوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، الزي البدوي، وذلك على هامش حضور فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن، التي انطلقت اليوم الجمعة، بمضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون اليابانية "جايكا"، ووفد فرنسي، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد من السائحين، وجمع غفير من أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء، وكل المحافظات المصرية.

كما أهدى مشايخ البدو، السفير الياباني، جملا تعبيرا عن سعادتهم بحضوره سباق الهجن في دورته الرابعة.

وقال " لو فان كسيو" القنصل العام الفرنسي بمصر، إن ما يجري من نهضة بمدينة شرم الشيخ يعد إضافة للمقاصد السياحية بالمدينة، بجانب طبيعتها الخلابة التي جعلتها ذات طابع خاص يجذب السائحين من كل أنحاء العالم.

وأكد أن مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ يعد إنجازا حقيقيا لتنشيط رياضة تراثية مفضلة لدى الملايين من كل دول العالم، مقدما الشكر للمحافظ جنوب سيناء، ومشايخ القبايل البدوية على حسن وحفاوة الاستقبال.

فيما أثنى أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، على دعودة المحافظ لحضور فعاليات سباق الهجن، وكرم مشايخ القبائل البدوية الذين قدموا نموذجا رائعا في حسن استقبال الضيوف.

وتتضمن فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن بشرم الشيخ، 31 شوطًا، بواقع 6 أشواط في اليوم الأول، و8 أشواط رئيسية في اليوم الثاني، و17 شوطا في اليوم الثالث، بإجمالي 1380 متسابقا يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية.