بسمة وهبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ المصريين كانوا مهتمين طيلة الفترة الماضية بمتابعة الحالة الصحية للإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح الذي تعرض لمحن كثيرة بسبب الحرب على قطاع غزة.



وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الدحدوح فقد زوجته و3 من أبنائه وحفيده وزميله في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة.



وتابعت الإعلامية: "الدولة المصرية تدخلت وبذلت مجهودا كبيرا جدا حتى تخرج الدحدوح من قطاع غزة وتدخله أراضيها التي سافر منها إلى قطر حتى يبدأ رحلة علاجه".



وأكدت: "خلود ابنته نشرت صورة مع والدها وهذا ما أسعدني جدا لأنها في صحبة والدها وطلبت من المتابعين الدعاء له بالشفاء".



وواصلت: "نحاول للأستاذ حمدان الدحدوح نجل شقيق الإعلامي الفلسطيني، وهو في غزة لكن الشبكة سيئة، وفرحت بالصورة وأن وائل الدحدوح يتم علاجه وخرج بالسلامة وسلاحه سيستمر، لأن سلاح الصحفي لن ينتهي أو يتوقف".



