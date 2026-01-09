جيش الاحتلال يختتم تدريبات عسكرية على قمة جبل الشيخ السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استكمال تدريبات عسكرية فوق قمة جبل الشيخ جنوبي سوريا.

وقال الجيش، في بيان، نقله موقع تليفزيون سوريا اليوم، إن "قوات الاحتياط في وحدة رجال الألب، أنهت سلسلة تدريبات هدفت إلى إعداد قوات الوحدة للعمل العملياتي في الأحوال الجوية القاسية فوق قمة جبل الشيخ في سوريا".

وأضاف، أن عناصر الوحدة تدربوا على العمل في "ظروف ميدانية معقّدة وجبلية"، مستخدمين "وسائل خاصة بالوحدة تتيح العمل في الطقس القاسي وتساقط الثلوج".

وتحتل إسرائيل الجولان منذ عام 1967، ثم توسعت، بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ، وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ 1967. بحسب ما أورده تليفزيون سوريا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح بأن الجيش الإسرائيلي سيظل في هذه المنطقة العازلة "لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين". وتنتهي المنطقة العازلة على بعد نحو 50 كيلومترا من دمشق.

وذكر نتنياهو أن إسرائيل عازمة على حماية نفسها في مواجهة الهجمات العابرة للحدود ومنع المتطرفين العدائيين من الاستقرار في المناطق الحدودية.

وبحسب رئيس الوزراء، ترغب إسرائيل أيضا في حماية الأقلية الدرزية في سوريا، التي تعتبرها إسرائيل حليفة.