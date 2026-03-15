الكرملين: زيارة ممثل فرنسي لروسيا لبحث التسوية الأوكرانية دون نتائج إيجابية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن ممثلا فرنسيا زار روسيا في إطار الحوار حول التسوية في أوكرانيا، "لكن الاجتماع لم يسفر عن نتائج إيجابية".

وقال بيسكوف "الأوروبيون لا يريدون المساعدة في عملية السلام. عندما وصل الممثل الفرنسي، لم يحمل أي إشارات إيجابية. ولهذا السبب، لم يسمع هو نفسه أي شيء إيجابي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف، "الديناميكيات على الجبهة إيجابية بالنسبة لنا، فنحن نحرز تقدمًا ونقترب من تحقيق أهدافنا، ولكن كما قال الرئيس (فلاديمير) بوتين، فنحن منفتحون على تسوية دبلوماسية".

وتابع بيسكوف "لسوء الحظ، يبذل الأوروبيون كل جهودهم في محاولة إقناع الأوكرانيين بمواصلة الحرب".

وأوضح بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "المفاوضات بشأن أوكرانيا توقفت مؤقتا، فالأمريكيون لديهم أولويات أخرى، وهذا أمر مفهوم".