باكستان تعتزم تصدير المواد الغذائية إلى دول الخليج بسبب تأثر سلاسل الإمداد الإقليمية

أصدر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الأحد، تعليمات إلى المؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتصدير المواد الغذائية إلى دول الخليج عبر الطرق البحرية، حيث إن الحرب الإيرانية تعرقل إمدادات الغذاء في المنطقة، طبقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وجاء في البيان، أن رئيس الوزراء شهباز شريف ترأس اجتماعا لمراجعة الوضع الغذائي المحلي في باكستان وتصدير السلع الفائضة في ضوء تغير الديناميكيات الإقليمية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وأمر رئيس الوزراء بضرورة "مراقبة العرض والطلب على المواد الغذائية بشكل كامل لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية الوطنية". وأبلغ مسئولون المشاركين في الاجتماع أن باكستان لديها "احتياطات وفيرة من المواد الغذائية ولا يوجد نقص في أي سلعة أساسية".

وأكد شهباز شريف، أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية "زادت من قدرة باكستان التصديرية في المنطقة" وأمر بضمان إمدادات المواد الغذائية إلى دول الخليج وأمنها الغذائي.

ودعا أيضا إلى وضع خطة شاملة "لتصدير فائض المواد الغذائية إلى دول الخليج بدون التأثير على احتياجات باكستان الغذائية المحلية" وأكد "ضرورة الحفاظ على المعايير العالية في تلك الصادرات".

وسيتم تشكيل لجنة لاستعراض الوضع بشكل يومي.