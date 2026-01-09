دياز يعادل رقم جدو في كأس أفريقيا

عادل إبراهيم دياز، لاعب منتخب المغرب رقم محمد ناجي جدو، نجم منتخب مصر السابق، بعد الهدف الذي سجله في شباك الكاميرون، بالمباراة الجارية، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الكاميرون مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في الرباط، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وتمكن إبراهيم دياز من تسجيل الهدف الأول للمغرب أمام الكاميرون، في الدقيقة الـ 27 من الشوط الأول، بعد رأسية من أيوب الكعبي، قابلها لاعب ريال مدريد الإسباني بجسده، ليسكنها في الشباك.

وبذلك الهدف، أصبح إبراهيم دياز هو ثالث لاعب يتمكن من تسجيل 5 أهداف في 5 مباريات مختلفة، بعد محمد ناجي جدو في نسخة 2010، والكاميروني، فينسنت أبو بكر في نسخة 2021.

وتمكن إبراهيم دياز من تسجيل أهدافه الخمسة في 5 مباريات على التوالي مع المغرب، وهو أول من يقوم بذلك في تاريخ البطولة، حيث سجل في شباك جزر القمر، ومالي، وزامبيا، وتنزانيا، والكاميرون.

كما يعد هدف إبراهيم دياز هو الهدف رقم 110 في النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تمكنت جميع المنتخبات من تسجيل 109 هدفًا قبل تلك المواجهة.