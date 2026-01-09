العالم حسن شفيق: تكريمي من مكتبة الإسكندرية اعتزاز ودفعة لتطوير البحث العلمي في مصر

قال العالم المصري البريطاني الدكتور حسن شفيق، إن تكريمه من قبل مكتبة الإسكندرية بجائزتها العالمية له معنى خاص، وذلك لأنه تكريم من «وطنه الحبيب مصر».

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم» خلال برنامج صباح جديد، الذي تقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين عساس على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مكتبة الإسكندرية رمز للمعرفة والتنوير، كما أنها مصدر فخر كبير لجميع المصريين.

وأكد أنه لشرف كبير أن تكون الدورة الأولى لهذه المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يجعلها مصدر اعتزاز لكل باحث مصري وعربي.

ولفت إلى أن هذا التكريم يمثل تكليفًا يحثه على الاستمرار في نقل الخبرات والتكنولوجيا والبحث التطبيقي إلى مصر.

وفاز البريطاني من أصل مصري حسن شفيق، والفلبيني جلين باناجواس، بجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025، التي خُصصت في دورتها الأولى لمجال تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الرفاهية والسعادة للإنسانية.

وتبلغ قيمة الجائزة، التي تُمنح سنويًّا لشخصية ذات ثقل في العلوم البحتة، أو العلوم التطبيقية، أو في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، مليون جنيه نحو 21 ألف دولار، إضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير.