إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم اليوم؛ جراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية أمام قرية أبو الجود أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة سوزوكي بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية أمام قرية أبو الجود أبو حمص ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من "ش.ط٣سنوات جرح قطعي بالوجه ،ي.ط اشتباه مابعد الارتجاج، ا.ط ٦ سنوات اشتباه نزيف بالمخ، ال .ط ٩ سنوات ذكر اشتباه مابعد الارتجاج، ط.ي ٣٦ سنة اشتباه كسر ما بعد الارتجاج، خ.ر٢٠ سنة اشتباه نزيف بالمخ، س.ع ٣٢ سنة بجرح قطعي بفروة الرأس، إ. ن ٥٠ سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.