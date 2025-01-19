ترامب يصل إلى واشنطن لبدء احتفالات عودته إلى السلطة

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن مساء السبت للاحتفال مع عائلته وأنصاره وحلفائه السياسيين قبل تنصيبه لولاية ثانية، في عودة مظفرة للجمهوري إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من مغادرته المدينة في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول.

ومن المقرر أن تبدأ احتفالات ترامب بعودته إلى السلطة مساء السبت (بالتوقيت المحلي) بعرض للألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للجولف في ستيرلينج، بولاية فيرجينيا، على بعد حوالي 48 كيلومترا من واشنطن.

ووصل ترامب إلى واشنطن في الوقت الذي كان فيه منظمو مراسم التنصيب المقررة يوم غد الاثنين في سباق مع الزمن لنقل معظم الفعاليات الخارجية إلى الداخل، بما في ذلك مراسم أداء اليمين التي تقام تقليديا على درج مبنى الكابيتول الأمريكي، بسبب توقعات بأن يكون الطقس شديد البرودة.

وستكون هذه أول مرة، منذ أن أدى الرئيس الراحل رونالد ريجان اليمين الدستورية في 1985 لفترة رئاسية ثانية، يجري فيها نقل المراسم إلى داخل مبنى الكابيتول الأمريكي.