إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توكتوك بسيارة أجرة بأسوان

شهدت مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك، بقرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو شمال المحافظة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، ومعاينة مكان الحادث، واتخاذ اللازم، وتبين إصابة 3 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.