باحث أزهري يحصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين

ناقشت لجنة التحكيم بقسم التفسير وعلوم القرآن الكريم داخل كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف، رسالة دكتوراه بعنوان: «المطلق والمقيد في تفسير مفاتيح الغيب للإمام أبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي»، المقدمة من الباحث حسام أحمد عبدالسميع الغمريني.

وتكونت اللجنة من المشرف الأستاذ الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر السابق، مشرفًا أصليا، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح عبدالغني العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مناقشًا داخليًا، والأستاذ الدكتور عبدالحي عزب عبدالعال رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مناقشًا خارجيًا، والأستاذ الدكتور محمد عبدالكريم كاسب مشرفا مشاركًا.

وحصل الباحث حسام عبدالسميع، على درجة العالمية الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في أصول الدين تخصص التفسير وعلوم القرآن.

وبدورها، هنأت كلية أصول الدين بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الباحث بمناسبة حصوله على درجة العالمية «الدكتوراه».