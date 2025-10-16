هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزلا فلسطينيا بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بذريعة "البناء دون ترخيص".

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، للأناضول، بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة برفقة آليات وشرعت في هدم منزل المواطن وجيه أبو عليا.

وذكر أن المنزل أُخطر قبل 3 أيام بالهدم بدعوى "البناء دون ترخيص" في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وبين رئيس مجلس قروي المغير أن إسرائيل منحت صاحب المنزل في حينه مهلة 3 أيام لإثبات ملكيته وترخيصه.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، ويُمنع الفلسطينيون إجراء أي تغيير فيها دون تراخيص من إسرائيل يستحيل الحصول عليها.​​​​​​​

وأشار المسئول الفلسطيني إلى أن الجيش الإسرائيلي هدم 3 منازل في البلدة خلال الفترة الماضية بالذريعة ذاتها، فيما تهدد أوامر هدم أكثر من 70 منزلا أخرى.

واعتبر أبو عليا هذه الإجراءات "عقابا جماعيا ومحاولة لدفع السكان إلى الرحيل والسيطرة على أكبر مساحة من أراضي البلدة".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، لمدة عامين، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1014 عملية هدم طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلا مأهولا، و244 غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها، وسلمت 1667 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.