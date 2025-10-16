وزير التجارة الكوري الجنوبي: سول وواشنطن تحرزان تقدما في محادثات التجارة

قال وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان - كو، أمس الأربعاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحرزان تقدما في مفاوضاتهما التجارية، حيث تسعيان لمناقشة تفاصيل تنفيذ التزامات سول الاستثمارية التي تبلغ 350 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاقية تجارية ثنائية أُبرمت بين البلدين في يوليو الماضي.

وأدلى "يو"، بهذه التصريحات لدى وصوله إلى مطار بالقرب من واشنطن، حيث من المقرر أن يقوم هو ومدير مكتب الرئاسة شئون السياسات، كيم يونج - بيوم، ووزير المالية كو يون - تشيول، ووزير الصناعة كيم جونج - كوان، بجولة في واشنطن هذا الأسبوع لتسريع المفاوضات مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال "يو"، للصحفيين في مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن، إن "المفاوضات تتقدم،و الأجواء الحالية شجعت كبار المسؤولين المعنيين في سول على زيارة واشنطن وبذل قصارى جهدهم".

وأضاف يو: "نحن نركز على المضمون والجوهر بدلا من التفكير في موعد نهائي غير حقيقي".

وأعرب "يو" عن أمله في أن تمثل القمة المحتملة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر انطلاقها في كوريا الجنوبية أواخر هذا الشهر، فرصة "جيدة"، في ظل سعي البلدين إلى إتمام الصفقة التجارية.

وقال يو: "نبذل جهودا لاغتنام هذه الفرصة".

وتوصل البلدان إلى اتفاق تجاري إطاري في أواخر يوليو الماضي، التزمت بموجبه سول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، من بين تعهدات أخرى، مقابل موافقة واشنطن على خفض رسومها الجمركية "المتبادلة" ورسومها الجمركية المحددة على قطاع السيارات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%.

لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وسط مفاوضات لتجاوز الخلافات حول مجموعة من النقاط العالقة، بما في ذلك كيفية تمويل الحزمة الاستثمارية.