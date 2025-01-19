كولر يستعين بنجم منتخب الناشئين لمواجهة أزمة الأهلي

استعان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بنجم منتخب مصر للناشئين الفائز بلقب بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما في الشهر الماضي تحت قيادة المدير الفني أحمد الكاس.

قام كولر بتصعيد بلال عطية مهاجم فريق الناشئين لسد النقص العددي في خط هجوم الفريق الذي يضم حاليا الفلسطيني وسام أبو علي، والمهاجم الشاب سمير محمد إضافة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" الذي بات على وشك الرحيل عن القلعة الحمراء خلال يناير الجاري.

وشارك بلال عطية في مران الأهلي، اليوم الأحد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو مساء الأربعاء المقبل في الجولة التاسعة ببطولة الدوري.