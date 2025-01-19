الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمود علاء

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المدافع الدولى محمود علاء لاعب نادى الزمالك و منتخب مصر السابق

و يمتلك محمود علاء خبرات كبيره كمدافع متميز بالدورى المصرى وقدم مستوى أكثر من رائع خلال فترة تواجده الأولى بنادي الاتحاد السكندرى موسم 2022 - 2023 ، ووقع اللاعب على عقد إنضمامه لصفوف زعيم الثغر و الذي يمتد لموسم و نصف عقب الجلسة التي عقدها معه الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى بحضور محمد سلامة عضو مجلس الإدارة وطلعت يوسف المدير الفني وعبد الجليل إمام مدير الكرة .

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق مشيدا بقدرات اللاعب الفنية بوصفه أحد المدافعين المميزين.