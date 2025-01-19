بني سويف: تحرير 30 محضرا لمخالفات صحية خلال حملة لمراقبة الأغذية في بندر الواسطى

أكدت الدكتور سماح وكيل وزارة الصحة في بني سويف، تنفيذ الطب الوقائي حملات رقابة ميدانية على 16 منشأة غذائية "مخابز" في بندر الواسطى وقرى المركز (عطف افوة، وصفط الغربية، وصفط الشرقية، والهرم).

وأسفرت عن تحرير 30 محضرا؛ لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية سارية.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة: الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، ود.ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وجمعة عبدالمنعم كامل "مراقب أول أغذية بالواسطى" ومفتشي الأغذية بالإدارة، وعلي حسين شاكر، وحسن محمد حسن، ورمضان رمضان أحمد.

جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحمل العامليين لشهادات صحية، والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.