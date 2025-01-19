بايدن: البنادق صمتت في غزة بموجب اتفاق وُضعت معالمه في مايو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "البنادق صمتت في غزة" بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار حدد معالمه في مايو.

ومع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه، صرح بايدن بأن نجاح وقف إطلاق النار سيعتمد على المثابرة ودعم الحلفاء وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمراره.

وزار بايدن، برفقة قرينته السيدة الأولى جيل بايدن، كنيسة "رويال ميشينرى باتيست" في نورث تشارلستون للصلاة والتحدث عن إرث القس مارتن لوثر كينج الابن. ويصادف يوم غد الإثنين العطلة الاتحادية التي تُكرم زعيم الحقوق المدنية الذي تم اغتياله.

وقبل كلمته في الكنيسة، قال بايدن "إن البنادق في غزة قد صمتت" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي كان قد حدده في مايو.

وأشار إلى أن الأسيرات الثلاث اللائي تم الإفراج عنهن اليوم الأحد "يبدو أنهن بصحة جيدة". كما قدم بعض النصائح إلى ترامب بشأن الحفاظ على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.