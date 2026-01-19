محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الإشغالات والتعديات في الحي الإماراتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية تفقدية في الحي الإماراتي بجنوب بورسعيد؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الأوضاع العامة بالمنطقة.

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بسرعة إزالة كل الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

كما وجه المحافظ مديرية الطرق والنقل بدراسة رصف الطرق المجاورة لمول محمد مهران، وبحث أنسب الحلول الفنية لتنفيذ أعمال التطوير، بما يحقق تحسين مستوى البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، والمهندسة إحسان بورمه، مدير مديرية الطرق والنقل.

وشدد اللواء محب حبشي، على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وسرعة تنفيذ التكليفات الصادرة، مع المتابعة الدورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأكد المحافظ على استمرار الجولات الميدانية بكل الأحياء، تنفيذا لخطة الارتقاء بالخدمات وتحقيق بيئة حضارية وآمنة لأبناء بورسعيد.