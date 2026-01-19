ترامب والشرع يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، الاثنين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وشدد الجانبان على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم “داعش” وإنهاء تهديداته.

وعبّر الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



وجرى خلال الاتصال بحث عدد من الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية منح سوريا فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل.