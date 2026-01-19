تعزيز جهود إغاثة قطاع غزة بدفعات مساعدات جديدة من معبر رفح البري

تواصلت، اليوم الاثنين، عمليات إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية من بوابة جانبية عند معبر رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ لتعزيز جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري لـ "الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافا متنوعة من المساعدات، منها سلال غذائية وخيام ومواد طبية ومواد بترولية وملابس شتوية وأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

ولفت المصدر، إلى أنه تم أمس الأحد إدخال 168 شاحنة، شملت 32 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة، و45 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و38 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و12 شاحنة من دولة قطر، و22 شاحنة من دولة الإمارات، و10 شاحنات غاز، و9 شاحنات سولار.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد بلغ 23,317 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة يُقدّر بنحو 360 ألف طن، مضيفا أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 800 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 240 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فقد تم منذ 7 أكتوبر 2023 إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، بالإضافة إلى 28,584 طنا من الغاز، و60,345 طنا من السولار، و1,266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.