سفير السعودية في بيروت: حريصون على أمن واستقرار لبنان

أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، اليوم الاثنين، حرص بلاده على أمن واستقرار لبنان والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وشعبها.

وأشار السفير بخاري، خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم، إلى "العلاقة المتينة مع دار الفتوى في احتضان القضايا الإسلامية والوطنية".

وبدوره، أعرب المفتي دريان، عن أمله بـ"التوصل إلى تسوية سياسية وأمنية"، مقدرا "عمل اللجنة الخماسية ومساعيها وجهودها المميزة لمساعدة لبنان وخروجه من أزماته، وتجنيبه مخاطر توسع العدوان الإسرائيلي على أراضيه".

وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع على الساحة اللبنانية"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى.

وتخلل اللقاء، "تأكيد دعم الجيش اللبناني ودوره في حصر السلاح وانتشاره في الجنوب الذي يعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها ويشكل ضمانة وحصانة أمنية وعسكرية وحيدة لحماية حدود الوطن، وانتشاره يعيد الثقة بالدولة ويشعر المواطن بالطمأنينة وبالاستقرار ويسرع في إعادة الإعمار بمساعدة دولية".

وجرى التشديد على "أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا من كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة واستكمال الإصلاحات ودعم العهد والحكومة والإسراع في تنفيذ بيانها الوزاري، وإنجاز الاستحقاقات بمواعيدها والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وتعزيز وحدة اللبنانيين".