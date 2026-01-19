شارك وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في مراسم تأسيس مستوطنة "ياتزيف" في جوش عتصيون بجنوب الضفة الغربية، حيث هاجم الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها أعضاء "مجلس السلام" و"المجلس التنفيذي لغزة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن سموتريتش القول: "في هذه الأيام، يحق لنا تصحيح خطيئة الطرد من شمال السامرة، ولكن هناك خطيئة واحدة لم نتمكن من تصحيحها بعد، وهي الطرد من جوش قطيف (في جنوب قطاع غزة). ألم تكن أسوأ مجزرة حدثت للشعب اليهودي منذ المحرقة كافية؟".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي في حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال حفل إقامة مستوطنة جديدة قرب رام الله، أن الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان هو السنوار. وقطر هي حماس".

وقال: "سيدي رئيس الوزراء، إما نحن أو هم. إما سيطرة إسرائيلية كاملة (على قطاع غزة)، وتدمير حماس، وتشجيع هجرة العدو (من غزة) والاستيطان الإسرائيلي الدائم، أو - لا سمح الله - جعل ثمن الحرب بلا القيمة".