تجربة جديدة لميسي في كأس ليبرتادوريس مع إنتر ميامي

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة لأول مرة في بطولة كأس ليبرتادوريس عبر ناديه الحالي إنتر ميامي، بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الأميركي وكأس الدوريات خلال المواسم الأخيرة.

وكشف خورخي ماس، الشريك المؤسس للنادي، عن محادثات مع رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم حول إمكانية مشاركة أندية الدوري الأميركي في البطولة القارية، مؤكدًا أن فوز إنتر ميامي بلقب موسم 2025 يجعله مؤهلاً لهذا التحدي.

ورغم أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، إلا أن الصور التي نشرها رئيس كونميبول أليخاندرو دومينغيز عام 2023 لميسي بجانب كأس البطولة تشير إلى أن الباب يبقى مفتوحًا أمام النجم الأرجنتيني لخوض هذه التجربة الجديدة، ما قد يضيف فصلاً استثنائيًا لمسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.