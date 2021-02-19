دراسة: تدني معدلات التطعيم ضد كورونا لذوي الأصل اللاتيني وأصحاب البشرة السمراء في أمريكا

كشفت دراسة جديدة أن الأمريكيين ذوي الأصل اللاتيني وأصحاب البشرة السمراء يتم تطعيمهم ضد كورونا بأدنى معدلات على الرغم من معاناتهم من مستويات عالية من الإصابة والوفاة بالفيروس.



ووفقا لإحصائيات نشرها مختبر "APM Research Lab"، تلقى 3.5% فقط من الأمريكيين ذوي الاصل اللاتيني و 4.5% من أصحاب البشرة السمراء اللقاح مقارنة بـ 9.1% من أصحاب البشرة البيضاء، و8.6% من الأمريكيين الآسيويين.



أما السكان الأصليون (الهنود الحمر) في الولايات المتحدة، فتلقوا جرعة واحدة على الأقل، وهو أعلى معدل تطعيم ضد فيروس كورونا بنسبة 11.6% (1 من كل 9 اشخاص).



وجاءت التقارير بشأن التطعيم السريع نسبيا بين السكان الأصليين بعد تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، كشف أن نسبة الوفيات بكورونا بين هؤلاء السكان أعلى من أي عرق آخر في الولايات المتحدة.



ويحذر المحللون من أن البيانات المتاحة غير مكتملة بسبب ضعف الإبلاغ من قبل العديد من إدارات الصحة بالولايات المتحدة، لكن هذا الاتجاه يشير بقوة إلى أن الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 كان غير عادل حتى الآن.



وقال كريج هيلمستتر المسؤول بمختبر "APM Research Lab" إنه "لسوء الحظ، تفشل حوالي نصف الولايات حاليا في توفير بيانات التطعيم حسب العرق".



وأضاف: "في الولايات التي تقدم البيانات، يتخلف الأمريكيون ذوي البشرة السمراء والمنحدرين من أصل لاتيني كثيرا عن الأمريكيين الآسيويين والبيض والسكان الأصليين" في معدلات التطعيم ضد كورونا.