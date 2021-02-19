أعلن الفنان كريم محجوب، انضمامه لفريق عمل مسلسل "الحرير المخملي"، والمقرر عرضه قريبا بعد السباق الرمضاني المقبل، وهو من سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، شادي أسعد، حمدي التايه، ومشرف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن.



ونشر كريم عبر فيسبوك، صورة له أثناء توقيعه على عقد انضمامه للمسلسل، وعلق قائلا: "توكلنا على الله مسلسل الحرير المخملي.. مأخوذ عن رواية الحرير المخملي".



مسلسل «الحرير المخملي» من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، مها أبو عوف، سامي مغاوري، دنيا عبدالعزيز، محمد الصاوي ، يسرا المسعودي، بسمة ماهر، رضوى جودة، كريم الحسيني.



كما يشارك كريم في مسلسل "بنت السلطان"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويجسد خلاله شخصية مقدم يدعى "مراد" ويحقق في قضية رئيسية خلال أحداث المسلسل، والعمل من يطوبة الفنانة روجينا وباسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.