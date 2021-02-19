المبعوث الأممي إلى ليبيا يواصل اتصالاته ويلتقي أعضاء المجلس الرئاسي ومسؤولين

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، برفقة الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينجا، ومساعدة الأمين العام منسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت جانيون، اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في طرابلس، حيث هنأهم على انتخابهم من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الدعم التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها للإسراع بتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك عقد جلسة رسمية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة.

و أشار كوبيش إلى التزام المنفي بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما في ذلك إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم الفني المطلوب إلى المجلس الرئاسي المكلف في المرحلة القادمة، وخاصة في دعم جهود المصالحة والعدالة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما التقى المبعوث الخاص كوبيش ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زينينجا، والمنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت جانيون بوزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع في طرابلس. وتمت مناقشة الوضع الأمني في البلاد وسبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وجرت مناقشة سبل التعاون نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم الأمم المتحدة لجهود إصلاح قطاع الامن ونزع السلاح والتسريح واعادة الادماج.

والتقوا أيضاً برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الذي أطلعهم على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

وأعرب السايح عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال المبعوث الخاص كوبيش إن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين يؤيدون بشكل كامل إجراء الانتخابات التي تتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني اللازم للمفوضية لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية.

وفي نفس سياق لقاءاته في مدينة القبة يوم أمس حيث التقى برئيس مجلس النواب وبمجموعة من أعضاء مجلس النواب، عقد كوبيش يرافقه زينينجا، و جانيون، اجتماعاً بعد ظهر اليوم مع مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب في طرابلس لتبادل وجهات النظر حول سبل المضي قدماً، لاسيما فيما يتعلق بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

وقال لأعضاء مجلس النواب إن التصويت بالثقة لن يوفر المظلة الشرعية الضرورية للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة فحسب، بل يرسل أيضاً إشارة قوية على أنها تحظى بدعم كبير من السلطة التشريعية.

وسوف يواصل المبعوث الخاص يان كوبيش لقاءاته مع الجهات الليبية الفاعلة غداً.