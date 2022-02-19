القبض على وزير الإنشاءات في كرواتيا على خلفية اتهامه بالفساد

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ذكرت تقارير إعلامية أن وزير الإنشاءات الكرواتي، داركو هورفات، اعتقل اليوم السبت بتهمة الفساد.

وقبل فترة وجيزة فتش ضباط ومسؤولون من هيئة مكافحة الفساد منزل الوزير في بلدة ميديموري بشمال كرواتيا، حسبما أفادت وسائل الإعلام في زغرب.

وأضافت التقارير أن هناك اشتباها في أن يكون هورفات منح مزايا غير مشروعة للصناعات الحرفية فترة توليه منصب وزير الشؤون الاقتصادية في الفترة بين عامي 2018 و 2020 وبالتالي تسبب في الإضرار بخزينة الدولة.

ولم ترد حتى الآن أية معلومات رسمية حول هذه المزاعم.

أعرب رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش عن دهشته من توقيت تحرك الشرطة ضد هورفات.

وقال بلينكوفيتش إنه إذا تم القبض على هورفات رسميا، فلن يعود بإمكانه البقاء وزيرا.

وطالب النائب العام بإبلاغ الشعب بأسرع ما يمكن بالتهمة الموجهة للوزير.

وأضاف بلينكوفيتش أنه في جميع الأحوال فإن الإجراءات التي تتخذ ضد هورفات هي دليل على أن القضاء الكرواتي لا يخضع لسيطرة الحزب الحاكم.