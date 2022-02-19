الزمالك يتسلح بـ التاريخ لمصالحة جماهيره في مواجهة ساجرادا بدوري الأبطال

يستعد فريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في السادسة من مساء اليوم السبت.

ويسعي الزمالك لمصالحة جماهيره، بعد التعثر في مباراته الأولى بالتعادل مع بترو أتليتكو بهدفين لكل فريق في مواجهة الجولة الأولى التي أقيمت بالقاهرة.

ووصلت بعثة الزمالك، مساء الخميس، إلى العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لخوض مباراة ساجرادا، وأجريت مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية قبل التوجه لمقر إقامة الفريق.

ويرفع الزمالك شعار، عدم الاستهتار في مباراة اليوم من أجل تحقيق الثلاث نقاط والعودة مجددا للمنافسة، خاصة وأن المباراتين المقبلتين خارج الديار أيضا وستكون أمام ساجرادا والوداد البيضاوي المغربي، مما يعني أن الفريق مطالبًا بالفوز من أجل تعويض إخفاق مباراة بترو أتلتيكو الماضية.

ويسعى فريق الزمالك إلى الخروج من لعبة الحسابات خاصة بعد النسخة الأخيرة، والتي شهدت انتظار الفريق الأبيض للجولة الأخيرة من أجل حسم موقفه في الصعود، إلا أنه احتل الترتيب الثالث بعدما صعد كل من الترجي الرياضي التونسي ومعه مولودية الجزائر.

وعقد جمال عبدالحميد، نجم الأبيض السابق، وعضو مجلس الإدارة الحالي، جلسة مع لاعبي الفريق بحضور أمير مرتضى لتحفيزهم وحثهم على تحقيق الفوز على بطل أنجولا والحفاظ على حظوظ الفريق في بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة التي يغيب لقبها عن دولاب القلعة البيضاء منذ حصد آخر لقب في نسخة 2002 على حساب الرجاء المغربي بهدف تامر عبدالحميد بـ ستاد القاهرة الدولي..

كما حرص أمير مرتضى على عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طالبه فيها بالتركيز والعودة لإسعاد الجماهير البيضاء بتحقيق الانتصارات مؤكدا أن الجميع في مجلس الإدارة يدعمه ولكن الغضب من الخسائر مشروع لأن الزمالك ناد كبير وعريق وجماهيره لا ترضى عن الفوز المقرون بالأداء القتالي بديلا.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق ساجرادا المباراة وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن المواجهة على أرضة ووسط جماهيره.

وكان الفريق الأنجولي خسر من الوداد المغربي في مباراة الجولة الأولي لدور المجموعات بثلاثة أهداف.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، بجانب الوداد المغربي وبتر أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.