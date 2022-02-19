أحيا الفنان حمادة هلال، أمس الجمعة، حفلا غنائيا في بورتوسعيد بمحافظة بورسعيد، بحضور جماهيري كبير.

وشهد الحفل إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من اليوم، والذين استقبلوه بالهتافات وموجات حارة من التصفيق فور صعوده على خشبة المسرح.

ووعد هلال بإقامة حفلا آخر فى نفس المكان لاستقبال محبيه وجمهوره فى وقت لاحق سيعلن عن تفاصيله للجميع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقدم حمادة هلال، باقة متنوعة ومميزة من أغنياته الشهيرة ما بين قديمه وجديه من الأعمال الناجحة، ومنها "بحبك آخر حاجة" و"جمالها" و"مش هقول" و"أشرب شاى" وغيرها مما أشعل حماس جمهوره على مدار ساعتين.

ومن اللقطات الرومانسية التى شهدها الحفل هو احتفال الفنان حمادة هلال، بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي، حيث طلب منهما الصعود على المسرح خلال الحفل والاحتفال مع الجمهور بهذه المناسبة السعيدة، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من قبل جمهور الحفل، وذلك على أنغام أغنيته الشهيرة "لما بتلمسني".

على صعيد آخر، ينشغل حمادة هلال حاليا بتصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، والمقرر عرضه رمضان المقبل، ويشاركه البطولة كل من هبة مجدي، وكمال أبورية، ولاء الشريف، أحمد فؤاد سليم.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "المداح" رمضان الماضي، وهو تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي.