الاتحاد الأوروبي يعمل على اتخاذ إجراء جديد لتزويد أوكرانيا بالذخيرة

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، إن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على اتخاذ إجراء جديد لتزويد أوكرانيا بالذخيرة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دعمها خلال الحرب ضد روسيا.



وبحسب تصريحات رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، يتعلق الأمر باستخدام إجراء مشابه للإجراء الذي تم من خلاله ضمان الشراء السريع للقاحات في ظل تفشي وباء كورونا.



ووفقا لكالاس، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي، توفير أموال يتم من خلالها منح عقود كبيرة لصناعة الدفاع بشكل موحد عن طريق الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يضمن الإجراء أن تقوم الصناعة بالاستثمارات الضرورية لتوسيع الإنتاج.



وأضافت كالاس: "روسيا تطلق في يوم واحد عددًا من قذائف المدفعية يماثل ما تصنعه أوروبا خلال شهر".



وأشارت إلى أنه يتم العمل في مصانع الأسلحة الروسية حاليا في ثلاث ورديات.



وشددت رئيسة وزراء إستونيا، على ضرورة الإسراع من توسيع نطاق قدرات الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه دون ذخيرة لا يمكن لأوكرانيا الفوز بالحرب.



وقال بوريل: "إننا في حالة حرب"، مؤكدًا أنه من المهم حاليا القيام برد فعل سريع.



وأشارت كالاس، إلى أن ما يسمى بمرفق السلام الأوروبي يمكن أن يلعب دورًا في هذا الشأن.



ويعد هذا المرفق أداة مالية يدعم من خلالها الاتحاد الأوروبي شحنات الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا وبرامج التدريب للقوات المسلحة.



وحتى الآن، تم الإفراج عن 3.6 مليار يورو (3.85 مليار دولار) لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.