نيمار يخرج مصابا في مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل

تعرض البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ليل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس.

وغادر نيمار في الدقيقة 51 بعد أن تعرض للإصابة على مستوى كاحله الأيمن بعد التدخل من قبل بنجامين أندريه والتي على إثرها لم يقدر على استكمال المباراة ليقوم كريستوف جالتيه المدير الفني لسان جيرمان بتبديله ومشاركة هوجو إيكيتيكي بدلا منه.

ونجح نيمار قبل الخروج من المباراة في تسجيل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 17.

وتأتي إصابة نيمار في وقت حرج للفريق الباريسي حيث سيخوض باريس سان جيرمان مباراة مارسيليا في الأحد المقبل بالدوري الفرنسي ثم نانت ومواجهة بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.