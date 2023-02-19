أطباء بلا حدود: دخول شحنة مساعدات إغاثية من 14 شاحنة لشمال غرب سوريا

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأحد، دخول شحنة مساعدات إغاثية من 14 شاحنة لشمال غرب سوريا، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "توتير".

ودعت منظمة أطباء بلا حدود، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا "بشكل عاجل" بالتزامن مع وصول قافلة حمّلتها بخيم للنازحين والمشردين إلى المنطقة المنكوبة جراء الزلزال المدمر.

ومنذ وقوع الزلزال المدمر في السادس من الشهر الحالي، أثار إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق غضباً واسعاً خصوصاً مع تأخر وصول قوافل الأمم المتحدة وضعف إمداداتها.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان: "ندعو إلى زيادة الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل، كونها حالياً لا تنسجم حتى مع حجم (ما كانت عليه) قبل وقوع الزلزال".