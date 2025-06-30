قناة عبرية: خلافات باجتماع القيادة العسكرية بسبب مواصلة الحرب في غزة

ذكرت القناة 12 العبرية، أمس الأحد، أن خلافات سادت الاجتماع بين القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل بخصوص مواصلة الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعارض احتلال غزة بالكامل ويوصي بإبرام صفقة تبادل للأسرى.

***تحديد الخطوات المقبلة في غزة

وأضافت القناة 12 العبرية أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قال في نقاش أمني إن "الجيش أخضع حماس فعلا في حين قال نتنياهو إن ذلك لم يحصل وعلى العملية العسكرية أن تستمر"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأشارت القناة إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي طالبت القيادة السياسية بتحديد الخطوات المقبلة بشأن غزة.

من جهتها، أفادت "القناة 13" العبرية بأن مسئولين كبارا في إسرائيل يصفون الأيام المقبلة بـ"المصيرية" ويتحدثون عن "فرصة ذهبية" لا تتكرر.

وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة قد أفادت بوجود خلافات في أوساط الجيش الإسرائيلي حول مسار الحرب في غزة، وذلك بينما يستعد الأخير لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع.

ووفقا لموقع "والا" الإسرائيلي، أكدت المصادر وجود انقسام في الآراء في أوساط الجيش بين من يدفع باتجاه مواصلة العمليات العسكرية ومن يرى ضرورة التوجه نحو إنهاء الحرب.

كما ذكرت "القناة 12" أن الجيش سيعرض أمام المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خيارات متعددة بشأن غزة تتراوح بين استكمال احتلال القطاع أو التوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

***حماس فاعلة ومنتشرة

ويأتي هذا بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قادة عسكريين إسرائيليين أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، لا تزال فاعلة وتنتشر من خان يونس إلى مدينة غزة وضواحيها، وهو ما يعكس صعوبة المهمة العسكرية رغم مرور أشهر على بدء العملية العسكرية.

وجاءت هذه التسريبات بعد تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تحريك خمس فرق عسكرية كاملة وليس جزئية كما في المرات السابقة، إضافة إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إجبار السكان الفلسطينيين على الإخلاء منذ بدء الحرب، وفق ما نقله موقع "والا" الإسرائيلي.