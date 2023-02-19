45 دولة تؤكد مشاركتها بكأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية

أكدت 45 دولة مشاركتها بكأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات (فردي وفرق) المقرر إقامته خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد غلق التسجيل في الموعد المحدد له من قبل.

وقام بالتسجيل في منافسات البطولة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.

يشارك في منافسات سلاح الشيش رجال 202 لاعبًا يمثلون 37 دولة وهي: الأرجنتين، ارمينيا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا العظمى، المانيا، هونج كونج، المجر، الهند، ايطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، مالي، بولندا، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سلوفكيا، الصين تايبيه، الإمارات العربية المتحدة، اوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اوزباكستان، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

فيما يشارك في منافسات سلاح الشيش سيدات 166 لاعبة يمثلن 35 دولة وهي: الأرجنتين، استراليا، النمسا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا العظمى، المانيا، هونج كونج، المجر، الهند، ايطاليا، الأردن، اليابان، كوريا، لبنان، المكسيك، الفلبين، بولندا، بورتوريكو، رومانيا، سنغافورا، السويد، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، اوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اوزباكستان بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وأكد عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح أن الاتحاد الدولي للسلاح لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري منذ عدة أعوام وهذه الثقة زادت بعد التنظيم المصري المبهر لبطولة العالم للكبار 2022 ومن قبلها بطولة العالم للناشئين وبطولات كأس العالم والجائزة الكبرى على مدار الأعوام الماضية.