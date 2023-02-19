باكستان تعتزم إرسال 100 ألف خيمة إلى تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم إرسال 100 ألف خيمة شتوية إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال مكتب شريف، في بيان، إن هذه الخيام يتم تجهيزها بالتشاور مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، آخذين بالاعتبار الظروف الجوية في المناطق التي ضربها الزلزال،وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء شريف أعلن عن هذه المساعدات خلال اجتماع في مدينة لاهور (شمال شرق) مع ممثلي الجمعيات الباكستانية المشاركة في عمليات الإغاثة والإنقاذ في تركيا.

ويهدف الاجتماع الذي حضره ممثلو جميعة الخدمات وصندوق السيلاني للرعاية، ومؤسسة إدهي، إلى تحسين التنسيق وتسريع جمع الأموال والمساعدات الإغاثية لضحايا الزلزال.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالجهود التي تبذلها الجمعيات الباكستانية، ووجه بإرسال جميع المواد الإغاثية التي تجمعها المؤسسات الخيرية المحلية إلى تركيا وسوريا عبر الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان.

ووجه شريف أيضا الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث لزيادة تعزيز سلسلة توريد مواد الإغاثة إلى تركيا وسوريا، إلى جانب إعداد خطة إمداد لشهر مارس المقبل.

وشكل شريف لجنة فرعية من مجلس الوزراء للتنسيق بين الحكومة والجمعيات المحلية لجمع وإرسال المواد الإغاثية إلى تركيا وسوريا.

وسبق أن أرسلت باكستان أكثر من 500 طن من المواد الإغاثية إلى تركيا.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.