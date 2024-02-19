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بوريل: بوتين سيحاسب على مقتل نافالني

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 6:00 م
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيحاسب" على مقتل الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وكتب بوريل على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) :"سيحاسب فلاديمير بوتين ونظامه على مقتل أليكسي نافالني".

وأضاف بوريل نقلا عن يوليا نافالنايا أرملة المعارض الروسي البارز:" كما قالت يوليا، إن بوتين ليس روسيا، وروسيا ليست بوتين".

وألقت نافالنايا خطابا أمام وزراء خارجية التكتل في اجتماع مغلق في بروكسل اليوم الاثنين.

وقال بوريل: "سنواصل دعمنا للمجتمع المدني الروسي ووسائل الإعلام المستقلة".

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