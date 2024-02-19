البنك المركزي الصيني: ضخ 32 مليار يوان عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني، اليوم الاثنين، 32 مليار يوان (51ر4 مليار دولار) عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 8ر1%.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي.



يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.



وفي سوق الصرف، ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات اليوم بمقدار 4 بيب صيني ليسجل اليوم 1032ر7 يوان للدولار مقابل 1036ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة في آخر أيام أسبوع التداول الماضي.



وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.



يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.