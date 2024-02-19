رئيسة جورجيا تحذر من خطر العدوان على دول أوروبية أخرى إذا انتصر بوتين في أوكرانيا

حذرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيتشفيلي، من خطر العدوان الروسي على دول أوروبية أخرى إذا خسرت أوكرانيا الحرب.

وقالت زورابيتشفيلي البالغة من العمر 71 عاما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في مقابلة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إن "هذه هي طبيعة روسيا، وهي أنها لا تتوقف إذا لم يتم إيقافها، ويتعين على الأوروبيين أن يشعروا بالقلق."

وقالت زورابيتشفيلي: "إن أوكرانيا تقاتل اليوم فعلا للدفاع عن الأمن الأوروبي، والأوكرانيون يضحون بأرواحهم من أجل الأوروبيين الآخرين".

وأضافت "لا يوجد فرق بين دول البلطيق وبولندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، فخيار فلاديمير بوتين، إذا ذهب أبعد من ذلك وإذا لم يتم هزيمته في أوكرانيا، يمكن أن يكون أي شيء".

وشددت على أن المناقشات حول الأسلحة الروسية التي يمكن استخدامها ضد الأقمار الصناعية في الفضاء أظهرت أن الجغرافيا لم تعد تلعب دورا.

وقالت رئيسة جورجبا إنني "أعتقد أن الأمر واضح للغاية، فدعم أوكرانيا اليوم سيكون أسهل بكثير من خوض حرب أكبر غدا."

وأضافت "لذلك إذا كنا لا نريد أن نجد أنفسنا في مؤتمر ميونخ القادم أو في غضون سنوات قليلة في وضع أكثر خطورة، أعتقد أنه يجب اتخاذ القرار الآن."

ورحبت زورابيتشفيلي بحزمة الدعم الجديدة التي أعدها الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار أمريكي) لأوكرانيا ــ وعبرت عن "ثقتها" في أن الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي سوف يرفعون الحظر الذي يفرضونه على تقديم مزيد من مليارات الدولارات ضمن المساعدات لأوكرانيا.

وينظر إلى زورابيتشفيلي، التي لا تتمتع إلا بحد أدنى من السلطات وتشغل منصبا شرفيا إلى حد كبير، على أنها مؤيدة للغرب في بلد يخضع لنفوذ روسي قوي. واتهمت زورابيتشفيلي الحكومة مرارا بأنها موالية لروسيا.