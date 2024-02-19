ألمانيا تؤيد فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب وفاة نافالني

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تعتزم ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، اقتراح فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا في أعقاب وفاة منتقد الكرملين والسياسي المعارض أليكسي نافالني في معسكر اعتقال روسي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه سيتم استخدام أداة للاتحاد الأوروبي تسمح بفرض عقوبات على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لمعاقبة روسيا على وفاة نافالني.

جاءت تصريحاتها اليوم الاثنين مباشرة قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقد تم بالفعل استخدام أداة العقوبات، التي تُسمي نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، في معاقبة كوادر في الحكومة الروسية بسبب سجن نافالني.

وسيتم تجميد حسابات الأفراد المشمولين بالعقوبات وأصولهم الأخرى في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح لهم بعد الآن دخول الاتحاد الأوروبي أو القيام بأعمال تجارية مع مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أيضا إنه سيقترح إعادة تسمية الأداة إلى "نظام نافالني لعقوبات حقوق الإنسان" تكريما لنضال نافالني من أجل حقوق الإنسان.

كما دعا بوريل أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.