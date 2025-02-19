أمريكا: مقتل شخصين فى تصادم طائرتين صغيرتين بأريزونا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بعد تصادم طائرتين صغيرتين فى الجو بجنوب ولاية أريزونا.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يجري تحقيقا في الاصطدام الذي وقع بالقرب من مطار في ضواحي توكسون. وأكدت إدارة شرطة مارانا وفاة شخصين.

وتركت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) رسالة إلى متحدث باسم الشرطة لطلب الحصول على تفاصيل إضافية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طيارين كانا على متن كل طائرة من الطائرتين اللتين تعرضتا للتصادم.

وفي الأسبوع الماضي في ولاية أريزونا، توفي أحد الطيارين في طائرة خاصة مملوكة لمغني فرقة مويتي كروه، فينس نيل، بعد أن انحرفت الطائرة عن مدرج في سكوتسديل واصطدمت بطائرة خاصة تجارية.

ووقعت أربعة حوادث طيران رئيسية في أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي. كان أحدثها يتعلق بطائرة تابعة لشركة دلتا التي انقلبت على ظهرها أثناء هبوطها في تورونتو، وحادث تحطم طائرة ركاب مميتة في ألاسكا.

ويحتوي مطار مارانا على مدرجين متقاطعين ولكنه يعمل بدون برج مراقبة جوي.

وكان هناك مشروع بعدة ملايين من الدولارات لبناء برج مراقبة، ولكن تأخر تنفيذه بسبب جائحة كوفيد-19 . وتهبط وتقلع من المطار عشرات الآلاف من الطائرات سنويا.