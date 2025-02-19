انتحار شاب في بث مباشر عبر فيسبوك بالدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بتناوله حبتي غلال سامتين خلال ظهوره في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر الشاب مصطفى محمد، من قرية برمبال الجديدة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية في بث مباشر عبر صفحته على الفيسبوك لمدة 22 ثانية ليعلن تناوله حبتي غلال، وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني" لتنهال التعليقات على الشاب بمحاولة إثنائه عن فكرة الانتحار.

وتحولت صفحة الشاب إلى دفتر عزاء مشيدين بأخلاقه وسيرته الحسنة الطيبة.

وكتب عبدالسميع فودة، أحد أصدقائه عبر صفحته دفاعا عن "مصطفى"، قائلا: "للصائدين في المياه العكرة لكونه (مصطفى) ملتحي أو متدين ولتوضيح الأمر، عسى أن يعذر عند الله، عرفته من خلال السوشيال ميديا فقط ولم أقابله مسبقا، لكن ما رأيته إلا ساعيا للخير محبا له ومساعدا للمرضى والمحتاجين".

وقال آخر: "اتكلمت معاه وصبرته لكن الهموم والديون والظلم الذي وقع عليه ولا نعرفه اتغلب عليه، الله يغفر لينا تقصيرنا معاك يا مصطفى وينتقم من أي حد ظلمك وأهانك"، فيما أضاف محمد نصر: "لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم، كلمني العصر وقال كدا وهاخد حبايه وكان هدأ وبقى تمام، راح صلى المغرب وهدأ".

وقال محمد عبدالغني شادي، مؤسس حملة "أرواحنا مش رخيصة لا لبيع حبة الغلة القاتلة"، إن الشاب عند وصوله المستشفى تم عمل الإسعافات الأولية وإعطائه 6 عبوات برافين فور وصوله وتم حجزه بالعناية والمتابعة من أكثر من طبيب أخصائي باطنة وعناية، ولكن كانت الوفاة قدره.

وأضاف شادي، أن هذه الحبة القاتلة شديدة السمية، بمجرد تناولها بالفم يبدأ مفعولها ومع امتصاصها الكامل يحدث نزيف شديد في مختلف أعضاء الجسم، وفي النهاية يموت الشخص في غضون ساعة أو أقل، مؤكدا أن النتيجة الحتمية لتناولها الموت.

وحذر شادي من هذه الحبة القاتلة وتكرار حالات الانتحار بواسطتها، مطالبا جميع محال المبيدات الزراعية بمنع بيعها أو تداولها.