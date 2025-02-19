نتنياهو يعين مستشارا تربطه علاقات بترامب لقيادة محادثات وقف إطلاق النار

أفاد مسئول إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عين أحد المقربين منه لقيادة المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حماس.

ويشار إلى أن رون ديرمر المولود في الولايات المتحدة، هو وزير في الحكومة يُنظر له على نطاق واسع بوصفه أقرب مستشار لنتنياهو.

وكان قد شغل من قبل منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، وهو ناشط جمهوري سابق تربطه علاقات قوية بالبيت الأبيض تحت حكم الرئيس دونالد ترامب.

جدير بالذكر أنه لم يتم بعد البدء في مفاوضات المرحلة الثانية بين إسرائيل وحماس وهي المرحلة الأكثر صعوبة من وقف إطلاق النار، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى في مطلع مارس المقبل.

ورفض الفلسطينيون والدول العربية، بالإجماع مقترح ترامب بتهجير السكان الفلسطينيين من غزة والسيطرة على القطاع.