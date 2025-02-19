المؤبد لفلاح متهم بالاعتداء على زوجة نجله في أسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، فلاح بالسجن المؤبد، لقيامه باغتصاب زوجة نجله تحت تهديد السلاح؛ ما نتج عنه حملها سفـاحا، وتناولت أقراص "سوس الغلال"؛ مما أدى إلى وفاتها بقرية الحمام بمركز أبنوب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام، وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 21937 لسنة 2024، جنايات أبنوب إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب من "ن.س.م، 27 عاما"، ربة منزل تتهم فيه "ع. غ.س، 56 عاما"، فلاح "حماها"، باغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج تحت تهديد السلاح، والذي نتج عنه حملها سفاحا.

وتوصلت تحريات المقدم أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث أبنوب، ومعاونه الرائد مصطفى عبد الساتر أبنوب، إلى صحة أقوال المجني عليها، بأن المتهم اغتصبها أثناء تواجدها بمسكنها، حيث استغل المتهم غياب نجله زوج المجني عليها عن المنزل لحبسه على ذمة إحدى القضايا منذ شهر فبراير 2023، وصعد إلى شقة المجني عليها بالطابق العلوي بمنزلهم وعاشرها معاشرة الأزواج بغير رضاها مما أدى إلى حملها سفاحا.

وأشارت التحريات إلى قيام المجني عليها بتناول أقراص "سوس الغلال"؛ مما أدى إلى وفاتها، فيما تم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.