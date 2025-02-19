مناظرة جديدة بين شولتس وميرتس قبل أيام قليلة من الانتخابات في ألمانيا

قبل أربعة أيام من الانتخابات العامة في ألمانيا يواجه المستشار الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، منافسه من التحالف المسيحي المحافظ، فريدريش ميرتس، في مناظرة تلفزيونية جديدة اليوم الأربعاء.

ومن المقرر تسجيل المناظرة بعد ظهر اليوم وبثها في تمام الساعة 15ر8 مساء على محطة "فيلت تي في" الإخبارية والموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وكانت أول مناظرة ثنائية بين شولتس وميرتس بثتها محطتا "إيه آر دي" وزد دي إف" يوم 9 فبراير/شباط الجاري.

وشارك السياسيان أيضا في عدة مناظرات رباعية مع منافسيهما من حزب الخضر، روبرت هابيك، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أليس فايدل. ودارت الموضوعات الرئيسية حول الهجرة إلى ألمانيا والاقتصاد المتعثر.

وتأمل الأحزاب أن تنجح عبر هذه الجولات التلفزيونية في كسب تأييد الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم الانتخابي بعد. وبحسب أحدث استطلاع لمعهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لم يحسم 20% من الألمان قرارهم الانتخابي بعد.

ومع ذلك، فمن المشكوك فيه مدى تأثير تلك المناظرات على قرار التصويت، حيث أظهر استطلاع لمعهد "فورسا" أجري عقب مناظرة رباعية بثتها محطة "آر تي إل" التلفزيونية، أن 84% من المشاركين أجابوا بـ "لا" على السؤال حول ما إذا كانت المناظرة قد غيرت قرارهم الانتخابي.