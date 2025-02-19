البورصة المصرية تواصل الارتفاع وتوسع مكاسبها

واصلت البورصة المصرية الارتفاع، اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، موسعة من مكاسبها مقارنة بجلسة الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.94%، ووصل إلى مستوى 30875. 28 نقطة.



وارتفع المؤشر الرئيسي في جلسة الثلاثاء بنسبة 0.5%، وأنهى التعاملات عند مستوى 30587.8 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة محدودة، في جلسة الاثنين، وبلغت 0.02%، ووصلت إلى مستوى 30436.71 نقطة.

وكانت البورصة قد حققت مكاسب تقارب 2%، في جلسة الأحد، ما صعد بالمؤشر مجددا أعلى 30 ألف نقطة، لكنه قلص مكاسبه مع نهاية التعاملات، لتسجل نحو 1.5%.

وتتحرك البورصة عرضيا بميل نحو الهبوط منذ عدة أسابيع، وسجلت هبوطا الأسبوع الماضي بنحو 0.05%، ووصل إلى مستوى 29979.14 نقطة، وكان المؤشر الرئيسي مرتفعا منذ بداية العام بنسبة 3.82%.