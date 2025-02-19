 البورصة المصرية تواصل الارتفاع وتوسع مكاسبها - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2025 3:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

البورصة المصرية تواصل الارتفاع وتوسع مكاسبها


نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 3:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 3:07 م

واصلت البورصة المصرية الارتفاع، اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، موسعة من مكاسبها مقارنة بجلسة الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.94%، ووصل إلى مستوى 30875. 28 نقطة.


وارتفع المؤشر الرئيسي في جلسة الثلاثاء بنسبة 0.5%، وأنهى التعاملات عند مستوى 30587.8 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة محدودة، في جلسة الاثنين، وبلغت 0.02%، ووصلت إلى مستوى 30436.71 نقطة.

وكانت البورصة قد حققت مكاسب تقارب 2%، في جلسة الأحد، ما صعد بالمؤشر مجددا أعلى 30 ألف نقطة، لكنه قلص مكاسبه مع نهاية التعاملات، لتسجل نحو 1.5%.

وتتحرك البورصة عرضيا بميل نحو الهبوط منذ عدة أسابيع، وسجلت هبوطا الأسبوع الماضي بنحو 0.05%، ووصل إلى مستوى 29979.14 نقطة، وكان المؤشر الرئيسي مرتفعا منذ بداية العام بنسبة 3.82%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك