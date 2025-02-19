محافظ كفرالشيخ يتفقد القافلة المجانية للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، القافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بقرية أبو مندور بمركز دسوق، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين لأهالي المحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد مصطفى، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، عيادات القافلة الطبية التي تشمل تخصصات متعددة منها "الجلدية، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، والعظام"، بالإضافة إلى الصيدلية، واستمع لطلبات أهالي قرية أبو مندور بمركز دسوق، الذين عبروا عن تقديرهم للجهود المبذولة، مشيدين بتوفير هذه الخدمات الطبية والاستماع لمطالبهم، كما أكد على التنسيق لتنظيم هذه القوافل الطبية المجانية في عدد من قرى المحافظة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتلبية احتياجات الأهالي وتعزيز الخدمات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا خلال تقديم خدماتها الطبية في قرى المحافظة المختلفة، حيث تم الكشف والعلاج لـ3435 حالة حتى الآن، بالإضافة إلى تقديم 325 نظارة طبية مجانية، كما تم إجراء 71 عملية رمد متنوعة، وتحويل 142 حالة تحتاج إلى فحوصات طبية متقدمة إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لإجراء العمليات اللازمة، وستواصل القافلة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأهالي قرية أبو مندور غدًا الخميس.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية هذه القوافل والمبادرات في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بدور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في توفير الخدمات الصحية المجانية لأهالي المحافظة، مقدمًا خالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء.