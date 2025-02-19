سرايا القدس: قررنا الإفراج عن رفات الأسير عوديد ليفشيتس يوم الخميس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الإفراج عن رفات أحد الأسرى الإسرائيليين يوم الخميس.

وقالت سرايا القدس عبر منصة تليجرام، مساء الأربعاء، إنها قررت الإفراج عن رفات الأسير عوديد ليفشيتس يوم غدٍ الخميس في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

وأضافت أن ليفشيتس أحد الأسرى الذين تعمد الاحتلال قتلهم بالغارات الجوية خلال معركة طوفان الأقصى.

وكان رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، قد أعلن تسليم الاحتلال جثث أربع أسرى إسرائيليين الخميس المقبل.

وقال الحية، وهو رئيس الوفد المفاوض للحركة، في كلمة متلفزة: «قررنا تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق».

وبحسب الحية، يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس.

وأشار إلى الإفراج يوم السبت المقبل 22 فبراير الجاري عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء، المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 ومن بينهم الأسيران: هشام السيد وأڤيرا منغستو، على أن يفرج الاحتلال عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين حسب الاتفاق.