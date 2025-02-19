عضو اتحاد الصناعات: أسعار جميع منتجات الألبان انخفضت 20% لـ 30%

قال سعيد بدر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن «أسعار جميع منتجات الألبان تراجعت 20% وأحيانا 30% مقارنة بالعام الماضي».

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» أن سعر علبة كيلو اللبن المعبأ انخفض من 50 جنيها العام الماضي إلى ما بين 40 وحتى45 جنيها اليوم.

وأشار إلى تقديم معظم الشركات عروضا وتخفيضات داخل السلاسة تتراوح بين 10% إلى 15% على جميع المنتجات نتيجة «انخفاض الطلب مقارنة بالإنتاج الكبير جدًا».

كما لفت إلى أن معارض «أهلاً رمضان»، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، توفر تخفيضات على الألبان تصل إلى 30% وحتى40%، بفضل توفير هذه المعارض الأماكن والتجهيزات مجانا للشركات.

وأوضح أن الشركات تبيع مباشرة للمستهلك وبالتالي يوفر هامش الربح الذي كان يحصل عليه التاجر في صورة تخفيضات للمستهلك، منوها أن المصانع تعمل حاليا بكامل طاقتها والخامات متوفرة؛ لكن «السوق يعاني من بعض الركود أو التراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار».

وأشار إلى أن أسعار الألبان لا يمكن خفضها إلى مستويات ما قبل عامين، قائلا: «مش هنقدر نخفض الأسعار ونرجع بها لسنتين أو سنة للوراء؛ لأن الخامات الداخلة في إنتاج الألبان لا تقل عن 50% استيراد».

من جانبها، علقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: «الدولار السنة اللي فاتت كان يُقيم بـ70 جنيهًا، والنهاردة بـ50 جنيها والأسعار مستقرة»، ليرد: «مفيش استقرار.. لو قارنا أسعار منتجات الألبان مع العام الماضي، هنلاقي تراجع بنسبة 20% على الأقل تبدأ من 10% إلى 20%، لتعلق مجددً الإعلامية لميس الحديدي: «والله العظيم لأ.. إحنا مش بننزل نشتري! مفيش الكلام ده».