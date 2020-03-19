 الرئيس الفلسطيني: نبذل قصارى جهدنا لمواجهة كورونا.. ونحذر من الشائعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلسطيني: نبذل قصارى جهدنا لمواجهة كورونا.. ونحذر من الشائعات

الرئيس الفلسطينى محمود عباس
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 10:52 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 10:52 م

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن بلاده تبذل قصارى جهدها، وتسخر كل إمكاناتها، من أجل مواجهة فيروس كورونا الذي يهاجم العالم بأسره، مضيفا أن المؤسسات المختصة تعمل من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ذلك جاء في خطاب للرئيس الفلسطيني ألقاه عبر تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الخميس، قال خلاله إنه وجه منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بالفيروس، كما وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.

ودعا عباس سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى الإفراج عن المعتقلين والحفاظ على سلامتهم، فيما دعا المواطنين الفلسطينيين إلى الحرص والوقاية للحد من انتشار المرض، محذرا من الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.


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