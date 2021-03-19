 كوريا الشمالية تعلن قطع العلاقات مع ماليزيا - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تعلن قطع العلاقات مع ماليزيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:51 ص

أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا، بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة .
وتوعدت بيونج يانج، واشنطن بأنها "ستدفع ثمن" هذه الخطوة.حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن السلطات الماليزية ارتكبت عملا "غير مقبول"، من خلال "بيعها مواطنا كوريا بريئا وطرده للولايات المتحدة".
كما وصفت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة بـ"المتآمر وراء الكواليس والمسؤول الأساسي عن الحادث"، مشددة على أنها "ستدفع الثمن المناسب".

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